Совещание по развитию Петербурга перенесено на конец января

Запланированное на 26 декабря совещание, посвящённое развитию петербургской агломерации, перенесено на последнюю декаду января. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистам.
Решение о переносе было принято ввиду невозможности проведения совещания после двух часов ночи вчерашнего дня. Песков отметил серьёзность мероприятия и выразил намерение провести обширное совещание, в рамках которого будет осуществлено детальное обсуждение крупных проектов развития города, его пригородов и агломерации на федеральном уровне с участием городских властей.
Песков подчеркнул, что подготовка к данному мероприятию будет продолжена.
Ранее Песков заявил, что Баку и Ереван движутся к в сторону финализации мирного договора.
Фото: Kremlin.ru
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