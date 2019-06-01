Совещание по развитию Петербурга перенесено на конец января

Решение о переносе было принято ввиду невозможности проведения мероприятия после двух часов ночи вчерашнего дня.

Запланированное на 26 декабря совещание, посвящённое развитию петербургской агломерации, перенесено на последнюю декаду января. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистам.

Решение о переносе было принято ввиду невозможности проведения совещания после двух часов ночи вчерашнего дня. Песков отметил серьёзность мероприятия и выразил намерение провести обширное совещание, в рамках которого будет осуществлено детальное обсуждение крупных проектов развития города, его пригородов и агломерации на федеральном уровне с участием городских властей.

Песков подчеркнул, что подготовка к данному мероприятию будет продолжена.

Ранее Песков заявил, что Баку и Ереван движутся к в сторону финализации мирного договора.

Фото: Kremlin.ru