Переливание плазмы спасло жизнь более 30 пациентам с коронавирусом в Петербурге

По словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации Городской больницы №40 Евгений Гарбузов, есть обнадеживающие результаты методики лечения.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Городской больницы №40 Евгений Гарбузов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил, что 37 пациентов получили гиперимунную антиковидную плазму, 32 пациента с тяжелой формой болезни выжили.

Больница №40 стала первым стационаром, где применяется данный метод лечения. Данный метод также будет использоваться в больницах №2 и №20, в больнице Святого Георгия, Мариинской больнице и инфекционной больнице им. Боткина. Плазму переливают пациентам с тяжелой и средне-тяжелой формой болезни.

Эффект после переливания виден через пару суток: снижение симптомов интоксикации, уменьшением лихорадки, улучшением общего самочувствия.

Напомним, что стали известны первые итоги борьбы с коронавирусом при помощи плазмы.

Фото: Piter.TV