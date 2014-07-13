Перекрытия в центре Петербурга стартовали раньше заявленного времени

Центр города начали закрывать до вечера 31 декабря.

Ограничения движения в центре Санкт-Петербурга начали вводить в первой половине дня 31 декабря, несмотря на ранее озвученные сроки начала перекрытий с 18:00. Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.

По факту автомобилистам уже недоступен проезд к Дворцовой площади. Машины разворачиваются на подъездах к центру. Закрыт проезд с Невского проспекта на Большую Конюшенную улицу. В Комитете по транспорту уточнили, что основные ограничения движения вступят в силу с 18:00 31 декабря. Они будут действовать до 05:00 1 января. Полное перекрытие предусмотрено на участке Невского проспекта от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, на Дворцовом проезде, набережных реки Мойки, канала Грибоедова.

Дополнительно с 00:00 до 23:59 31 декабря вводится полный запрет на остановку транспорта на Большой Конюшенной, Малой Конюшенной, Казанской, Большой Морской, Гороховой улицах, Адмиралтейском проспекте, а также в прилегающих переулках.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти