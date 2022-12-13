На внешнем кольце КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют одну полосу

Ограничения продлятся с 31 марта по 3 апреля.

В период с 31 марта по 3 апреля на внешнем кольце КАД между ЗСД и Парашютной улицей будет действовать новое ограничение движения: для транспорта будет временно недоступна одна полоса. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На указанной полосе будут производиться дорожные работы. Специалисты установят сигнальные фонари, водоналивные барьеры и временные дорожные знаки.

Мероприятия будут длиться ежедневно с 10:00 до 21:00. Воителям напомнили, что все данные об ограничениях будут появляться на электронном табло КАД.

Ранее мы сообщили о том, что с 28 марта движение ограничат в трёх районах Петербурга.

Фото: Пресс-служба ФКУ УПРДОР "Северо-Запад"