С 28 марта движение ограничат в трёх районах Петербурга

Причиной неудобств для водителей станет прокладка и реконструкция инженерных сетей.

Со вторника, 28 марта, в трёх районах Северной столицы начнут действовать новые ограничения движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В частности, машины временно не смогут проехать по участку Минеральной улицы от Арсенальной улицы до тупика в Калининском районе. Там до 1 мая будут реконструировать инженерные сети. Аналогичные работы будут идти до 26 мая на Новом переулке в посёлке Петро-Славянка (Колпинский район). Перекрытие продлится от улицы Володарского до тупика.

Наконец, во Фрунзенском районе до 6 мая будут прокладывать инженерные сети у дома №20 по Малой Балканской улице. Специалисты ГАТИ попросили водителей учитывать предоставленную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы сообщили о том, что интеллектуальная камера ГАТИ будет отслеживать нарушения благоустройства в Петербурге.

Фото: Piter.TV