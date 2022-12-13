Интеллектуальная камера ГАТИ будет отслеживать нарушения благоустройства в Петербурге

Система будет отслеживать появление граффити, незаконные кондиционеры, неубранный снег и прочие нарушения в сфере благоустройства.

В Северной столице намерены внедрить систему для отслеживания нарушенного благоустройства. Она будет представлять из себя передвижную камеру, установленную на машину Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Об этом пишет Spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В частности, передвижная камера будет выявлять незаконные граффити и нелегально установленные кондиционеры, а также неубранный снег и другие нарушения. Работа будет производится при помощи нейросетевой аналитики. Соглашение на разработку ПО для камеры уже подписали с российским производителем.

Мобильный комплекс в реальном времени проводит оценку видеопотока с камер, определяет объекты, анализирует дефекты прямо на борту без какого-либо вмешательства человека и передает информацию о нарушениях в ГАТИ. Подчеркнули в ведомстве

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Фото: УГИБДД РФ