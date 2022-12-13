Российские учёные разработали уникальный микробный препарат для разложения углеводородов в водах Арктики

Испытания проводят специалисты "Арктического научного центра" "Роснефти" и института развития "Иннопрактика" на базе биологической станции МГУ имени М. В. Ломоносова.

Российские ученые создали уникальный препарат на микробной основе, предназначенный для разложения углеводородов в море при низких температурах. Испытания проводятся специалистами "Арктического научного центра" "Роснефти" и негосударственного института развития "Иннопрактика" на биологической станции МГУ имени М. В. Ломоносова. Подобности о разработке сообщило издание Spb.aif.ru.

Препарат прекрасно подойдёт для очищения вод Арктики, которые часто подвергаются загрязнениям различного типа отходов. Основная часть загрязнений является "хронической", то есть, попадающей воду судов. Особенно это актуально для местности рядом с портами. Специалисты отметили, что препарат поглощает исключительно углеводороды. То есть, он работает эффективно и безопасно для экологии. Уникальным его делает активация микробов только в непосредственной зоне скопления отходов.

В составе препарата содержатся психрофильные (то есть адаптированные к холодному климату) микроорганизмы. Они делают препарат эффективным в арктических морях, где температура воды зачастую отрицательная. Уточнили учёные

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Фото: АиФ / Земляниченко Александр