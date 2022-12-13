Учёные из Петербурга создали экстракт для замедления набора веса при ожирении

Разработкой занимались сотрудники Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева и Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета. Препарат планируют выпускать в формате капсул.

Учёные Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева и Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета представили совместную разработку: специалисты создали экстракт для замедления набора веса при ожирении, связанного с нарушением обмена веществ. Подробнее о проекте рассказали заведующая кафедрой биохимии ФГБОУ СПХФУ Марина Повыдыш и доцент кафедры фармакологии СПХФА Дмитрий Ивкин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам специалистов, аппарат базируется на растительном сырье. Для выведения экстракта был проведён химический состав растений, в результате которого учёные обнаружили стероидные и тритерпеновые гликозиды.

Особенностью нашего исследования является то, что мы работаем не с лекарственными растениями как таковыми, а с биомассой их клеточной структуры, которую вырастили в биореакторах наши коллеги из Института физиологии растений. Свойства и химический состав таких структур зачастую достаточно сильно отличается от состава исходных растений. Марина Повидыш, заведующая кафедрой биохимии ФГБОУ СПХФУ

По результатам проведённых экспериментов, эффективность препарата была доказана. Его планируют выпускать в формате капсул.

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Фото: Piter.TV