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Bъезды на ЗСД с трассы "Скандинавия" и Зеленогорского шоссе перекроют в период с 14 по 17 июня
Сегодня, 14:54
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Bъезды на ЗСД с трассы "Скандинавия" и Зеленогорского шоссе перекроют в период с 14 по 17 июня

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Водителям посоветовали пользоваться разворотом у Зеленогорского шоссе, чтобы попасть на магистраль.

Со среды, 14 июня, въезды на ЗСД с трассы "Скандинавия" и Зеленогорского шоссе будут временно недоступны для проезда. Об этом сообщил Telegram-канал скоростной трассы.

Так, с 12:00 в указанную дату на въезде с Зеленогорского шоссе стартуют работы по восстановлению дорожного покрытия. Аналогичные работы на трассе "Скандинавия" продлятся до 7:00 17 июня.

Водителям посоветовали пользоваться разворотом у Зеленогорского шоссе, чтобы попасть на магистраль. Кроме того, водителей предупредят о работах при помощи временных знаков, информационных щитов и электронного табло.

Ранее мы сообщили о том, что участок КАД между ЗСД и Приморским шоссе будут перекрывать 4 ночи подряд.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: зсд, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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