Участок КАД между ЗСД и Приморским шоссе будут перекрывать 4 ночи подряд

В тёмное время суток специалисты выполнят демонтаж семи П-образных металлических опор над проезжей частью.

В период с 26 по 29 участок КАД между ЗСД и Приморским шоссе будет недоступен для водителей по ночам. Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение будут ограничивать в 30-минутные промежутки (01:00-01:30, 01:40-02:10; 03:00-03:30; 03:40-04:10).

Во время ограничений специалисты выполнят демонтаж семи П-образных металлических опор над проезжей частью трассы.

Ранее мы сообщили о том, что путепровод КАД на развязке с Выборгским шоссе перекроют на неделю с 14 июня.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"