Путепровод КАД на развязке с Выборгским шоссе перекроют на неделю с 14 июня

Водителям придётся воспользоваться объездным путём на время работ в рамках реконструкции северного участка трассы.

В период с 14 по 20 июня 2023 года проезд по путепроводу в составе транспортной развязки на пересечении с Выборгским шоссе полностью перекроют на время работ на 18-ом км КАД. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ремонт путепровода затронет участок над основным ходом КАД и пройдёт в рамках реконструкции северного участка. Водители могут воспользоваться объездом на 17-ом км или транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса (24-ый км).

В ходе дорожных работ на указанном участке разместят временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры и сигнальные фонари дежурного освещения, на которые необходимо ориентироваться автомобилистам.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД рядом с Парашютной улицей перекроют одну полосу.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"