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На КАД рядом с Парашютной улицей перекроют одну полосу
Сегодня, 19:31
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На КАД рядом с Парашютной улицей перекроют одну полосу

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С 21 по 26 мая перекроют первую полосу движения внутреннего кольца КАД.

В воскресенье, 21 мая, на внутреннем кольце КАД Петербурга у развязки с Парашютной улицей перекроют одну полосу движения. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 21 по 26 мая перекроют первую полосу движения внутреннего кольца КАД. Там будут проводить "работу по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона". Специалисты добавили, что работы запланированы на 12-м километре трассы, рядом с аэродромом "Левашово".

Ранее юные велосипедистки из Петербурга попали под машину в Краснодарском крае. За рулём иномарки находился 74-летний житель Темрюка.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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