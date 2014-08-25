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В ночь на 13 октября участок трассы P-23 в Гатчинском районе перекроют
Сегодня, 15:27
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В ночь на 13 октября участок трассы P-23 в Гатчинском районе перекроют

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У железнодорожной станции Верево будут проходить работы по установке П-образной металлической опоры.

Ночью с 12 на 13 октября на федеральной трассе Р-23 "Псков" будет действовать ограничение движения. Транспорт временно не сможет проехать в районе железнодорожной станции Верево в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут действовать в период с 1:00 до 1:20 в направлении Пскова на 36-ом км трассы. В сторону Петербурга будет возможно проехать по трем полосам.

На время перекрытия участка специалисты будут трудиться над установкой П-образной металлической опоры, необходимой для размещения знаков переменной информации.

Ранее мы сообщили о том, что участок трассы "Скандинавия" откроют 12 октября.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: гатчинский район, ленинградская область, ограничение движения, трасса
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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