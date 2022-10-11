Участок трассы "Скандинавия" откроют 12 октября

Реконструкция автодороги началась еще в 2015 году.

Новый участок федеральной трассы "Скандинавия" откроют 12 октября. Речь идет об участке от поворота на Цвелодубово до поворота на Кирилловское. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

В общей сложности была проведена реконструкция 21 км трассы. Работы удалось завершить на год раньше запланированного срока.

По словам пресс-службы правительства Ленобласти, была построена уникальная для региона развязка. Ранее двухполосную дорогу называли "трассой смерти". Сейчас этот период должен уйти в прошлое.

На работы по приведению в порядок трассы в Выборгском районе Ленобласти выделено 13,7 млрд рублей. Полностью реконструкция трассы "Скандинавия" до обхода Выборга завершится в 2024 году.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"