Участок КАД в районе Бронки будет бессрочно перекрыт с 12 августа

Дорожники планируют отремонтировать проезжую часть и систему водоотведения.

С 12 августа транспортная развязка КАД в районе станции "Бронка" будет временно закрыта. Об этом сообщили в официальном канале ФКП "Дирекция КЗС".

В период проведения ремонтных работ движение автомобилей по съездам №1 и №3 будет приостановлено. Транспортные средства, следующие по внутреннему кольцу КАД с южной части города в направлении Соснового Бора, будут направлены в сторону Ломоносова с последующим разворотом на Сосновый Бор.

Дорожники планируют отремонтировать проезжую часть и систему водоотведения. "Дирекция КЗС" приносит извинения за возможные неудобства и просит автомобилистов заранее планировать маршрут и следовать временной разметке, дорожным знакам, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее мы сообщили о том, что на острове Котлин продолжается реконструкция Кронштадтского шоссе.

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"