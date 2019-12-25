Участок КАД в районе Бронки будет бессрочно перекрыт с 12 августа

С 12 августа транспортная развязка КАД в районе станции "Бронка" будет временно закрыта. Об этом сообщили в официальном канале ФКП "Дирекция КЗС".
В период проведения ремонтных работ движение автомобилей по съездам №1 и №3 будет приостановлено. Транспортные средства, следующие по внутреннему кольцу КАД с южной части города в направлении Соснового Бора, будут направлены в сторону Ломоносова с последующим разворотом на Сосновый Бор.
Дорожники планируют отремонтировать проезжую часть и систему водоотведения. "Дирекция КЗС" приносит извинения за возможные неудобства и просит автомобилистов заранее планировать маршрут и следовать временной разметке, дорожным знакам, а также соблюдать скоростной режим.
Ранее мы сообщили о том, что на острове Котлин продолжается реконструкция Кронштадтского шоссе.
Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"
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