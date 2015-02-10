Участок КАД у Парашютной улице перекроют на ночь

В тёмное время суток специалисты займутся установкой металлической опоры.

В ночь со 2 на 3 сентября на участке КАД между развязками с ЗСД и Парашютной улицей временно не смогут проехать автомобилисты. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Перекрытие затронет 12 км внешнего кольца в период с 00:00 до 00:15 и с 1:30 до 1:45. В это время будет выполняться демонтаж металлической опоры и установкой дорожных знаков.

Автолюбителям принесли извинения за временные неудобства.

Ранее автомобилистов предупредили о других ограничениях движения в Петербурге со 2 сентября.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"