Участок КАД у Парашютной улице перекроют на ночь

В ночь со 2 на 3 сентября на участке КАД между развязками с ЗСД и Парашютной улицей временно не смогут проехать автомобилисты. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Перекрытие затронет 12 км внешнего кольца в период с 00:00 до 00:15 и с 1:30 до 1:45. В это время будет выполняться демонтаж металлической опоры и установкой дорожных знаков.
Автолюбителям принесли извинения за временные неудобства.
Ранее автомобилистов предупредили о других ограничениях движения в Петербурге со 2 сентября.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все