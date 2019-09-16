Автомобилистов предупредили об ограничениях движения в Петербурге со 2 сентября

Дороги перекроют в Выборгском и Приморском районах.

В пятницы, 2 сентября, в Петербурге новые ограничения вступают на дорогах на севере Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В частности, на проспекте Тореза в Выборгском районе специалисты начнут прокладку электрокабеля. В связи с этим, машины временно не смогут проехать по участку проспекта Тореза от Рашетовой улицы до площади Мужества и от Рашетовой улицы до Манчестерской улицы. Последнее ограничение актуально до 13 сентября.

Кроме того, до 5 сентября на Петровской аллее будут ремонтировать дорожное покрытие. Автомобилистам придётся объезжать участок от Лахтинского проспекта до Соловьиной улицы.

Ранее мы сообщили о том, что до 8 сентября на улице Трефолева будет ограничен проезд из-за ремонтных работ.

Фото: пресс-служба ГАТИ