До 8 сентября на улице Трефолева будет ограничен проезд из-за ремонтных работ

В Кировском районе с 27 августа начнутся дорожные работы. Специалисты займутся улицей Трефолева. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ Петербурга.
Рабочие заменят дорожное покрытие на участках от проспекта Маршала Говорова до Огородного переулка и от Огородного переулка до тупика.
Проект планируют сдать 8 сентября. Автомобилистов попросили учитывать информацию об ограничениях на дороге при планировании маршрута.
Ранее на Piter.tv: в Ленобласти начинается опасный для водителей сезон гона лосей.
Фото: Piter.tv
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