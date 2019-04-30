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До 8 сентября на улице Трефолева будет ограничен проезд из-за ремонтных работ
Сегодня, 11:27
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До 8 сентября на улице Трефолева будет ограничен проезд из-за ремонтных работ

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Рабочие заменят дорожное покрытие на участках.

В Кировском районе с 27 августа начнутся дорожные работы. Специалисты займутся улицей Трефолева. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ Петербурга.

Рабочие заменят дорожное покрытие на участках от проспекта Маршала Говорова до Огородного переулка и от Огородного переулка до тупика. 

Проект планируют сдать 8 сентября. Автомобилистов попросили учитывать информацию об ограничениях на дороге при планировании маршрута. 

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Фото: Piter.tv

Теги: замена дорожного покрытия, ограничен проезд, улица трефолева
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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