Дворцовый мост ожидает комплексная замена дорожного покрытия

Первое за 6 лет.

В 2025-м году на Дворцовом мосту будут произведены работы по комплексной замене дорожного покрытия. До этого с 2018-го года дорогу на переправе латали только локально – по факту мелких выбоин или колейности, – сообщает издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу СПб ГБУ "Мостортрест".

Возможность выполнения полной замены дорожного покрытия будет рассмотрена Учреждением при формировании Адресной программы ремонта искусственных дорожных сооружений на 2025 год и плановые периоды 2026-2027 годов при наличии финансирования. Пресс-служба СПб ГБУ "Мостортрест"

За последний год, впрочем, дорожное покрытие Дворцового моста уже не раз подвергалось ремонту – как раз-таки из-за локальных прорех или повреждений его чинили 9 раз. Полная замена покрытия последний раз состоялась в апреле 2018-го года.

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