С 27 марта ограничивается движение транспорта по Рощинской улице у железнодорожного моста

В инспекции напомнили, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

С 27 марта по 24 июня в Московском районе ограничат проезд. Речь идет об участке на Рощинской улице у железнодорожного моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В инспекции напомнили, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Водителей попросили планировать маршруты заранее с учетом новых ограничений.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что до 31 октября закроют проезд по Заставской улице.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ