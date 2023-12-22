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До 31 октября закроют проезд по Заставской улице
Сегодня, 11:00
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До 31 октября закроют проезд по Заставской улице

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Водителей призвали планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. 

С 26 марта в Московском районе закрывается движение транспорта по Заставской улице от Витебского проспекта до Люботинского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Проезд перекроют до 31 октября. Изменения на дорогах связаны с производством работ по переустройству инженерных сетей.

Объезд: Витебский проспект, улица Кондратенко, Люботинский проспект, Заставская улица.

Пресс-служба ГАТИ

Водителей призвали планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 26 марта перекроют проезд по участку от Лиговского проспекта до Воздухоплавательной улицы.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: заставская улица, проезд, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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