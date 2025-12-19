Перекрёсток на проспекте Большевиков вошёл в топ самых опасных в России

Петербургский узел дорог оказался в десятке лидеров по числу ДТП.

Пересечение проспекта Большевиков и улицы Дыбенко вошло в десятку самых аварийных перекрёстков России по итогам многолетнего анализа ДТП.

По данным аналитиков, перекрёсток занял шестое место в общероссийском антирейтинге. За последние 11 лет на этом участке зафиксировано 62 дорожно-транспортных происшествия. В течение последних пяти лет аварийность здесь остаётся стабильно высокой и составляет в среднем около восьми ДТП в год.

Отдельно отмечается высокая доля происшествий с участием пешеходов. За указанный период на перекрёстке произошло 21 ДТП, связанное с наездом на людей. Эксперты "СпецДорПроекта" уточнили, что в настоящее время специалисты ежедневно анализируют дорожную обстановку и выявляют потенциально опасные участки для повышения безопасности дорожного движения. Ранее приоритетное внимание уделялось только тем местам, где фиксировалось не менее трёх однотипных аварий или пяти ДТП разных типов.

В антирейтинге пересечение проспекта Большевиков и улицы Дыбенко уступило по количеству происшествий только перекрёсткам в Саратове, Омске, Челябинске, Воронеже и Уфе.

