На КАД столкнулись более 5 машин. Собралась огромная пробка

Сегодня автомобилисты предупреждают о сложной дорожной ситуации на кольцевой дороге Санкт-Петербурга: участок покрыт льдом, возникают дорожно-транспортные происшествия и пробки.

Утром 10 января на внутренней стороне Кольцевой автодороги, на 26 км в районе Бугровского поселения Ленинградской области, произошла крупное ДТП, сообщают очевидцы в социальных сетях. Фотографии и видеозаписи с места события показывают множественные столкновения транспортных средств на одном участке дороги. Сообщается, что в аварии участвуют более пяти автомобилей.

Комментаторы отмечают характер повреждений машин: три авто столкнулись друг с другом, Mercedes досталось особенно сильно. Рядом еще одна машина пострадала, а позади грузовик развернулся на льду.

По информации сервиса "Яндекс.Карты", ближе к обеду образовались многокилометровые заторы в обе стороны движения на указанном участке, протяженностью около километра.

Фото и видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер