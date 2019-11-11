Переименованные петербуржцы Анджелина Джоли и Джонни Депп поженятся

До смены имен на звездные петербуржцев звали Игорь Ректор и Екатерина Кирпичникова.

В Петербурге пара сменила имена на Джонни Депп и Анджелину Джоли, чтобы привлечь медийное внимание к своей свадьбе. Об этом пишет "КП-Петербург".

До смены имен на звездные петербуржцев звали Игорь Ректор и Екатерина Кирпичникова. По их словам, они очень креативные люди. Пара рассказала, что обратилась в пиар-агентство, где им предложили сменить имена. Будущие молодожены признаются, что вся затея - это чистой воды пиар.

Девушка отметила, что друзья и родные с пониманием отнесли к смене имен.

Ранее после грозы под Петербургом 5 часов искали сбежавшего шпица Ерошу. Питомец испугался и убежал почти на 3 км от дома.

Фото: Вконтакте / Екатерина Кирпичникова