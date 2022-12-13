С 1 февраля 20 остановок в Петербурге получат новые названия

Переименование было проведено по просьбе горожан.

С 1 февраля 2023 года 20 остановок в Северной столице и пригородах получат новое название. Переименование последует по просбе петербуржцев. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

В 2022 году Комиссией по присвоению наименований (подведомственна СПб ГКУ "Организатор перевозок") остановочным пунктам были переименованы 24 остановки, которые находятся Выборгском, Калининском, Кировском, Кронштадтском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах Петербурга.

В общей сложности на территории Петербурга находятся более 5 тыс. остановочных пунктов общественного транспорта, причём 129 из которых были переименованы в период с 2018 по 2022 годы. Обращения о переименовании горожане могут оставлять на сайте "Организатора перевозок".

Ранее мы сообщили о том, что ЕКБ из Петербурга в Павловск стоит 1210 рублей.

Фото: Piter.TV