ЕКБ из Петербурга в Павловск стоит 1210 рублей

По словам председателя комитета Валентина Енокаева, скидка достигнута за счёт уменьшения стоимости составной части билета.

Стоимость ЕКБ из Петербурга в Павловск снизили на 174 рубля, теперь он стоит 1210 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе комтранса.

По словам председателя комитета Валентина Енокаева, скидка достигнута за счёт уменьшения стоимости составной части билета. В перспективе они планируют распространить действие городских проездных билетов на пригородный железнодорожный транспорт.

Как отмечается, "ЕКБ-5 Павловск" состоит из двух проездных билетов – пятисуточный билет на городской общественный транспорт и абонементный билет для проезда по железной дороге. По нему можно в течение пяти дней ездить без ограничений в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро и в пригородных поездах в пределах маршрута.

Фото: Piter.tv

