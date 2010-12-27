В Петербурге с парковок уберут контролеров

Автостоянки переведут на автоматический режим.

В Санкт-Петербурге с 15 марта перехватывающие парковки и автостоянки останутся без контролеров. Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, с 15 марта двадцать городских парковок станут автоматическими.

Отмечается, что на сегодняшний день, большинство стоянок уже оборудованы системами видеонаблюдения, паркоматами, стойками въезда и выезда, а также электронным табло с отображением количества свободных мест. С четверга модернизации подвергнутся еще 8 парковок: на Греческой площади, в 5-м Предпортовом проезде, на проспекте Народного Ополчения, а также две автостоянки на Оптиков и три в Петергофе.

Также в Комитете добавили, что автоматизации подлежат еще 12 перехватывающих стоянок. Контролеров не будет у станций метро "Проспект Просвещения", "Политехническая", "Гражданский проспект", "Бухарестская", "Ладожская", "Площадь Александра Невского", "ленинский проспект", "Кировский завод" и на трех стоянках около метро "Купчино".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что с 12 марта изменится режим работы "Горьковской".