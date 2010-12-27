с 12 марта изменится режим работы "Горьковской"

Подземку будут закрывать на 4 каждый день до начала мая.

С 12 марта вступили в силу изменения в режиме работы станции петербургского метрополитена "Горьковская". Подземку будут закрывать по рабочим дням из-за капитального ремонта эскалаторов.

Известно, что по будням с 08:10 до 09:59 утра вход на станцию синей ветки будет закрываться. Также не получится ухать и приехать на "Горьковскую" вечером с 17:00 до 19:00. В пресс-службе метрополитена отметили, что петербуржцам придется терпеть неудобства до 7 мая.

В организации приносят извинения и обещают, что после ремонта станция будет работать еще лучше. Горожанам рекомендуют на период работ заранее планировать свой маршрут.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что у спасенного на острове Гогланд тюлененка начинают резаться зубки.