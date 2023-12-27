Ремонт эскалатора на "Горьковской" изменит режим работы станции с 21 октября

Так, по рабочим дням с 8:10 до 9:50 вестибюль будет закрыт на вход, а с 17:00 до 19:00 вход ограничат.

С 21 октября в связи с капитальным ремонтом эскалатора изменится режим работы вестибюля станции метро "Горьковская". Об этом 17 октября рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Так, по рабочим дням с 8:10 до 9:50 вестибюль будет закрыт на вход, а с 17:00 до 19:00 вход ограничат. При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени с учетом пассажиропотока.

От "Горьковской" можно доехать наземным транспортом до ближайших станций метро. В частности, до "Петроградской" получится добраться на автобусах №№46, 76 или на трамвае №40. К "Площади Ленина" едут автобус №28 и трамваи №№3, 6, а к "Спортивной" – трамваи №№6, 40 и автобус №230. До "Чкаловской" идет автобус №14, до "Выборгский" ходят автобусы №№14, 230.

Ранее стало известно, как будут называться строящиеся станции "зеленой" линии в Петербурге.

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга