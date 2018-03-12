У спасенного на острове Гогланд тюлененка начинают резаться зубки

Зоологи рассказали о самочувствии спасенного малыша тюленя с острова Гогланд.

У спасенного тюлененка с острова Гогланд начинаются резаться зубки. Зоологи движения за спасение ластоногих рассказывают, что в ближайшее время животное получит в качестве еду свою первую рыбу. Сейчас же он продолжает писаться специальным молочным раствором. Малыш чувствует себя отлично. В центре реабилитации морских животных в поселке Репино отмечают, что петербуржцы больше не смогут увидеть Гоглика в белом окрасе: он начинает линять.

Активисты установили, что Гоглику примерно 20-25 дней с момента рождения. Если восстановление тюленя пройдет благополучно, то подросшую особь выпустят на свободу.

Напомним, что малыша-белька с острова в Финском заливе спасли экстренные службы, отправившиеся за тюлененком на вертолете.

Фото: Вконтакте/Спасение тюленей 699-23-99