В Ленобласти электричка насмерть сбила женщину в наушниках

Погибшая переходила пути в неположенном месте.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку после смертельного травмирования женщины на ж/д путях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла на перегоне железнодорожной станции Лигово — Броневая в Ленобласти. Следующая в сторону Гатчины электричка сбила женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Погибшей оказалась 46-летняя жительница Калужской области. Она переходила ж/д пути в неположенном месте. Из-за наушников в ушах женщина не заметила приближающийся поезд.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагического инцидента.

Ранее пешехода в наушниках сбила электричка в Шушарах.

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