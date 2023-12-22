Строительство будущих павильонов для надземного перехода начали на Петрозаводском шоссе

Также в настоящее время продолжается монтаж металлоконструкции нового съезда.

В Колпинском районе Северной столицы началось строительство фундаментов будущих павильонов надземного пешеходного перехода в рамках реконструкции Петрозаводского шоссе. Два здания, соединенные 23-метровой галереей, полностью приспособят для маломобильных групп населения. Об этом информирует пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Также в настоящее время продолжается монтаж металлоконструкции нового съезда. Уже готовы 65% - 1554 из 2447 тонн. Ведется переустройство инженерных коммуникаций и дорожные работы на правом направлении основного хода Петрозаводского шоссе.

Напомним, что после реконструкции проезжая часть расширится с 2 до 4-6 полос движения транспорта, для пешеходов построят тротуары, остановки общественного транспорта и светофоры. Петрозаводское шоссе является одним из ключевых объектов национального проекта "Безопасные качественные дороги". После реконструкции проезжая часть расширится до 4-6 полос движения транспорта, для пешеходов построят тротуары, остановки общественного транспорта и светофоры.

Ранее мы сообщили о том, что на месте кинотеатра "Максим" в Петербурге заработал культурно-досуговый центр.

Фото: Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга