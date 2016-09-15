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Комитеты Смольного полностью переедут в "Невскую ратушу" 12 сентября
Сегодня, 12:38
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Rybka123
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Комитеты Смольного полностью переедут в "Невскую ратушу" 12 сентября

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Последними новоселье отметят чиновники из Комитета по социальной политике.

Комитеты Смольного практически полностью завершили свой массовый переезд в офисный комплекс "Невская ратуша". Последними новоселье отметят чиновники из Комитета по социальной политике, которые сменят прописку 12 сентября. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Переезд разных ведомств начался еще 16 мая. С того момента в "ратушу" заселились 11 комитетов, три подведомственных предприятий и проектный офис администрации губернатора. Таким образом, Смольный сможет освободить ряд зданий в разных частях города, которые в дальнейшем планирует либо продать, либо отдать в пользование правоохранительным и законодательным органом. Ожидается, что на продаже бывших "кабинетов" администрация города сможет пополнить бюджет на 2 млрд долларов.

Комплекс "Невская Ратуша" располагается на Дегтярном переулке.

Ранее на Piter.TV: Смольный решил создать "социальный навигатор"

Фото: ratusha.ru 

Теги: администрация санкт-петербурга , комплекс невская ратуша
Категории: Лента новостей Новости СПб

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