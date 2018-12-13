В Петербурге подняли штрафы за незаконную уличную рекламу

Закон вступит в силу через 10 дней.

В Петербурге расклейщики объявлений и любители рисовать граффити будут платить более серьезные штрафы. Это связано с новым законом, который подписали в администрации города.

Согласно новым правилам размер штрафов за нанесение надписей и рисунков, вывешивание, установку и расклеивание объявлений, афиш и другой информации без предварительного согласования, увеличился для всех лиц.

Теперь за данное правонарушение физические лица заплатят штраф от 3 до 5 тысяч рублей – для, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей – для должностных лиц. Юридические лица за нарушение платят от 70 тысяч до 100 тысяч рублей. Закон вступит в силу через 10 дней.

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/ ВК