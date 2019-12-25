За закрашенную незаконную рекламу могут начать штрафовать волонтеров

Штраф за такое правонарушение составляет 500-1000 рублей.

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что в Петербурге могут штрафовать волонтеров за закрашенную незаконную рекламу. Об этом сообщают "Невские новости" с юристом Юрием Мартыновым.

Речь идет о чёрные или белые квадраты, которые появляются на месте рекламы. Предполагается, что их можно расценивать как мелкое хулиганство по статье 20.1. По словам Мартынова, штраф за такое правонарушение составляет 500-1000 рублей.

Волонтерам посоветовали согласовывать свои действия с собственниками имущества, на которое нанесено объявление, и местной администрацией.

Ранее мы сообщали о том, что мемориальная доска Борису Стругацкому появится в Петербурге к весне.

Фото:Piter.TV