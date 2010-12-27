Смольный решил создать "социальный навигатор"

Такой навигатор поможет горожанам получать информацию о гос услугах.

Власти города решили создать мобильное приложение, которое будет информировать граждан о Госулугах. Об этом сообщили в аппарате.

По словам губернатора города Георгия Полтавчинка, сервис "социальный навигатор" прежде всего полезен людям людям с ограниченными возможностями здоровья. Так, приложение оповестит петербуржцев о доступных мерах социальной поддержки.

На заседании между Фондом социального страхования РФ и Правительством города было заключено соглашаение об обмене информацией для мобильного приложения.

Ранее мы писали о том, что власти города одобрили митинг против пенсионной реформы.

Фото: gov.spb.ru, Pixabay