Более половины петербуржцев не планируют переезд в 2024 году

Ещё 13% жителей Петербурга планируют сменить место жительства.

Примерно 76% жителей Северной столицы не готовы покидать свой город в 2024 году. Об этом информирует пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.



Причины, по которым большинство петербуржцев не желает менять место жительства, связаны с природой и климатом города. Такую версию озвучили 29% респондентов. Кроме того, многие не рассматривают переезд из-за хорошего заработка, работы по интересной специальности и нахождения рядом родных и близких. Некоторые также указывают на ограниченность финансовых средств и времени для переезда.

Ещё 13% жителей Петербурга планируют сменить место жительства, а другие 15% имеют такие планы, но пока не определились с выбором нового города мечты.

Ранее стали известны главные культурные события 2023 года в Петербурге.

Фото: Piter.TV