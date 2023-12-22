Стали известны главные культурные события 2023 года в Петербурге

Рейтинг представила Общественная палата Северной столицы.

Члены Общественной палаты Северной столицы представили рейтинг ведущих культурных событий города в 2023 году. Как пишет "Петербургский дневник", на первом месте оказались торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы (8,88).

За ними следуют городские активности, приуроченные к 80-летию прорыва блокады Ленинграда (8,77). Третью позицию заняла праздничная программа в честь Дня Военно-морского флота (8,22). Праздник фонтанов в Петергофе оказался на четвёртом месте, а празднование 320-летия Петербурга заняло пятое место.

Кроме того, в список ведущих культурных событий города вошли следующие мероприятия: празднование Дня России, ежегодная акция "Ночь музеев", мультимедийное шоу на Дворцовой площади в рамках Дней Эрмитажа, концерт "Классика на Дворцовой" а также XII Санкт-Петербургский Международный фестиваль "Опера всем".

Ранее мы сообщили о том, что Петербург популярен среди российских путешественников с высоким доходом.

Фото: Правительство Петербурга (архив)