Из аварийного жилья в Ленобласти готовятся переехать 2,4 тыс. человек

Вскоре в регионе стартует возведение ещё 6-ти многоквартирных домов площадью более 37 тыс. кв. м.

Для 2405 жителей 47-ого региона ведётся строительство 10-ти новых домов для переезда из аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба комитета по строительству Ленобласти.

Напомним, что расселение проходит в рамках программы "Жилье и городская среда". Новые дома строят в Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Подпорожье, Ивангороде, Луге, поселке Янеге, деревне Лесколово. Кроме того, в ближайшее время в Ленобласти планируют возвести ещё 6 новостроек общей площадью свыше 37 тыс. кв.м., что позволит обеспечить квартирами в ещё 2,2 тыс. человек к следующему году.

Как уточнил исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский, высокие темпы строительства в регионе сохраняются за счёт поддержки Минстроя РФ и Фонда развития территорий.

Ранее мы сообщили о том, что строительство ЖК "Щегловская усадьба" в Ленобласти планируют завершить к октябрю.

Фото: пресс-служба комитета по строительству Ленобласти