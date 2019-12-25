Переезд "Газпрома" принесёт в бюджет Петербурга до 400 млрд рублей

В указанную сумму входят годовые перечисления, то есть, налоги на прибыль и на доходы физических лиц.

Доходня часть бюджета Петербурга может вырасти на 200-400 млрд рублей в год за счёт переезда в город ПАО "Газпром" Такие прогнозы сделали эксперты, сообщил "РБК Петербург".

Точную сумму профицита пока не называют. Специалисты рассказали, что в названную сумму входят налоги на прибыль и на доходы физических лиц. Кроме того, дополнительные средства принесёт аренда помещений под офисы.

Согласно плану, до конца 2022 года в бюджет Северной столицы должно поступить свыше 890 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге остановили крупный научный проект после прекращения европейского финансирования.

Фото: Piter.TV