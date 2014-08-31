В Петербурге остановили крупный научный проект после прекращения европейского финансирования

Его бюджет насчитывал 3,5 млн евро, из которых 2,8 млн евро приходилось на европейский грант.

Стало известно, что с финансовыми сложностями может столкнуться АО "Технопарк Санкт-Петербурга" из-за прекращения финансирования совместного с Финляндией проекта. Об этом во вторник, 13 сентября, пишет "Фонтанка".

Проект "Российско-финский парк живых систем" (Russian-Finnish Life Science Park) работал в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия — Юго-Восточная Финляндия". Его бюджет насчитывал 3,5 млн евро, из которых 2,8 млн евро приходилось на европейский грант. При этом зарубежные партнеры отправили только часть суммы до февральских событий.

По словам директора "Технопарка" Андрея Соколова, организация уже заказала оборудование, рассчитывая на европейские деньги, и теперь не может расплатиться с поставщиками. Чтобы покрыть расходы нужно порядка 90 млн рублей. Соколов добавил, что "если контрагенты будут подавать в суд, мы можем оказаться в предбанкротном состоянии".

Добавим, что "Технопарк" запросил на 2023 год дополнительное финансирование в размере 245 млн рублей.

Фото: Piter.tv

