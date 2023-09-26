К предстоящей зиме в Петербурге подготовили рекордное количество передвижных котельных

Каждая котельная может обеспечить теплом до 2 тыс. горожан и может работать автономно.

Теплоэнергетики Петербурга продолжают работу по формированию резервов дополнительного оборудования. В этом году ГУП "ТЭК" приобрёл 18 передвижных блок-модульных котельных, нарастив их количество до 26-ти. Об этом информирует пресс-служба городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Каждая котельная может обеспечить теплом до 2 тыс. горожан. Блок-модули защищены утеплителем. Таким образом, зимой они смогут быть использованы не только во время небольшого ремонта, но и для полноценной реконструкции.

Кроме того, котельные располагают запасами холодной воды, в них встроены дизель-генераторные установки, позволяющие им работать полностью автономно.

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Фото: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению, видео: YouTube / ГУП ТЭК СПб