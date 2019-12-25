Почти к 18 тыс. домам в Ленобласти подвели газопроводы

В общей сложности было заключено 28 345 договоров.

Более 30 тыс. заявок на 30 тысяч заявок на догазификацию поступило от жителей 47-ого региона. По К понедельнику, 25 сентября, газопроводы подведены к 17 937 участкам в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В общей сложности было заключено 28 345 договоров. Сотрудники комитета по ТЭК, администраций МО и АО "Газпром газораспределение Ленобласть" регулярно выполняют подомовые обходы. Сейчас мероприятия проходят в Янино-1, а также в посёлке Мичуринское, деревнях Парицы и Большое Верево, деревне Сегла. Отметим, что газопровод до границ участка прокладывают бесплатно. Подключение внутри дома и на участке происходит за счёт субсидий из регионального бюджета.

Для подачи заявки на догазификацию можно обратиться на портал Единого оператора газификации, на сайт "Газпром газораспределение Ленинградская область" и в паблик компании во "ВКонтакте".

Ранее стал известен график выплаты пенсий и других соцпособий в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти