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Почти к 18 тыс. домам в Ленобласти подвели газопроводы
Сегодня, 9:49
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Почти к 18 тыс. домам в Ленобласти подвели газопроводы

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В общей сложности было заключено 28 345 договоров.

Более 30 тыс. заявок на 30 тысяч заявок на догазификацию поступило от жителей 47-ого региона. По К понедельнику, 25 сентября, газопроводы подведены к 17 937 участкам в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В общей сложности было заключено 28 345 договоров. Сотрудники комитета по ТЭК, администраций МО и АО "Газпром газораспределение Ленобласть" регулярно выполняют подомовые обходы. Сейчас мероприятия проходят в Янино-1, а также в посёлке Мичуринское, деревнях Парицы и Большое Верево, деревне Сегла. Отметим, что газопровод до границ участка прокладывают бесплатно. Подключение внутри дома и на участке происходит за счёт субсидий из регионального бюджета. 

Для подачи заявки на догазификацию можно обратиться на портал Единого оператора газификации, на сайт "Газпром газораспределение Ленинградская область" и в паблик компании во "ВКонтакте".

Ранее стал известен график выплаты пенсий и других соцпособий в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: догазификация, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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