Стал известен график выплаты пенсий и других соцпособий в Ленобласти

Кроме того, с 22 октября будут выплачены средства, не полученные по графику.

Социальный фонд РФ опубликовал график начисления пенсий, ежемесячных денежных выплат и других соцпособий в 47-ом регионе на октябрь 2023 года. Получить деньги можно будет в областных отделениях почтовой связи в период с 3 по 21 октября.

Кроме того, с 22 октября будут выплачены средства, не полученные по графику. Деньги по дополнительному массиву выплатят с 17 октября. Начисление пенсий и других социальных пособий через кредитные организации во всех районах Ленинградской области пройдёт также 17 октября.

Также граждане смогут обратиться в кредитные организации для получения денег по дополнительному массиву в следующие даты: 2, 3, 9, 16, 23, 30 октября.

Ранее мы сообщили о том, что почти 50 тыс. тонн картофеля собрали на полях в Ленобласти.

Фото: Piter.TV; Социальный фонд России