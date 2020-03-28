Наказание для нарушителей карантина будет строгим.

Передвижение жителей Чечни ограничили. Руководства республики применило меру из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил председатель чеченского парламента Магомед Даудов.

Он считает, что если человек останется дома в ближайшее время, то "он внесет большой вклад в борьбу с коронавирусом".

Искать нарушителей будут правоохранительные органы. Даудов заверил, что наказание будет строгим.

Сейчас въезд в Грозный закрыт для всех кроме жителей столицы республики. Также туда могут попасть журналисты, спасатели, сотрудники правоохранительных органов, работники организаций, которые обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости.

Ранее в России за сутки зарегистрировали 228 новых случаев заражения коронавирусом.

Видео: YouTube / SERGEY SHCHEPTEV, Visit Chechnya