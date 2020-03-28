Теперь общее число заболевших достигло 1264 человек в 62 субъектах РФ.

В России за сутки зарегистрировали 228 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Новые случае отмечены в 26 регионах, больше всего в Москве — там 114 новых заражённых. Еще 36 человек заболели в Подмосковье.

Четыре человека в стране выздоровели. Двое в Тверской области, по одному — в Самарской и Томской. За всё время от COVID-19 в России излечилось 49 человек.

Теперь общее число заболевших достигло 1264 человек в 62 субъектах РФ. Также за сутки зафиксирован один летальный случай в Москве. На данный момент в России от коронавируса скончались четыре человека.

Ранее в Оренбурге умер заразившийся коронавирусом мужчина.