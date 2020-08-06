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Переделанный под дрифт-машину катафалк привезли на выставку в Приморье

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Автомеханики создали из катафалка машину для экстремальной езды.

Переделанный под дрифт-машину катафалк привезли на выставку в Приморье. Об этом сообщили местные жители со ссылкой на Instagram новосибирской ритуальной фирмы. Под Владимиром состоялась выставка "Некрополь-Приморье 2020" в ходе которой региональная компания показала модернизированный катафалк. Машина превратилась в транспорт для дрифта в экстремальных условиях.

В Instagram-аккаунте компании продемонстрированы возможности обновленной Toyota Crown. Машина показывает возможности езды на мокрой дороге. В ходе работ автомобиль пришлось занизить и заменить ходовую часть.  Также автомеханики объединили две трансмиссии. Специалист уточнил, что на данный момент иномарка способна "поставиться боком" и выполнять другие маневры дрифта.

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Видео: Instagram / necropolis_expo

Теги: дрифт, катафалк, приморье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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