Передача Задорова помогла "Калгари" обыграть "Коламбус"

На его счету 12 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Калгари" обыграл "Коламбус" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Защитник "Калгари" Никита Задоров помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился голевой передачей на Назема Кадри, который забросил вторую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 48 матчей, забросил семь шайб и отдал пять голевых передач.

Ранее мы сообщали, что три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Флоридой".

Видео: YouTube / SPORTSNET