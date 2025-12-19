Передача Свечникова помогла "Каролине" одержать победу над "Оттавой"

Хоккеист набрал 48 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" добилась победы над "Оттавой" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Леново-центр" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Сета Джарвиса, забросившего вторую шайбу в ворота гостей. "Каролина" идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 76 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел в составе "Каролины" 56 матчей, забросил 20 шайб и отдал 28 голевых передач. Россиянин идет на втором месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / NHL