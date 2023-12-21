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Передача Овечкина принесла "Вашингтону" победу над "Айлендерс"

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На счету форварда 18 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" одержал победу над "Айлендерс" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Дилана Строума, забросившего победную шайбу в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 29 матчей и набрал 18 (5+13) очков.

Ранее мы сообщали, что "Коламбус" обыграл "Баффало", Марченко оформил хет-трик.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, хк вашингтон кэпиталз, хк нью-йорк айлендерс
Категории: Лента новостей,

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